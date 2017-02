Andreea Balan NU si-a invitat tatal la nunta. Reactia dura a lui Sandel Balan

Este fericita si isi doreste o nunta cat mai discreta, insa asta nu explica gestul vedetei de a nu-si chema tatal la nunta.“Andreea şi George vor să se căsătorească la începutul lunii martie la apus de soare, într-un decor de poveste, ca în serialul tv „Sunset Beach”, al căror fan erau amândoi. Tot acolo s-ar părea că vor petrece şi luna de miere, care va dura cam două săptămâni. Nu o vor lua pe micuţa Ella, cum nu îşi vor lua nici părinţii sau prietenii apropiaţi. Biletele de avion costă peste 1.500 de euro, iar cei care vor merge vor avea nevoie de viză pentru America”, au spus apropiaţii celebrului cuplu pentru click.ro.Este fericita si isi doreste o nunta cat mai discreta, insa asta nu explica gestul vedetei de a nu-si chema tatal la nunta. Din păcate, Andreea nu-şi poate ierta tatăl, pe care l-a acuzat recent că i-ar fi distrus copilăria:„De când aveam 18 ani, relaţiile au rămas aşa reci, e un război rece. Încerc să iert şi să uit anumite lucruri. E foarte dificil când un părinte spune: nu e adevărat, nu îţi aduci bine aminte, nu ţi-am dat nici o palmă. Nu e ok când un părinte trăieşte în negare. La terapie mi s-a spus să nu mai cer confirmare. Poate el chiar aşa crede. Sunt într-o continuă formare şi îmi doresc să ajung cea mai bună versiune a mea. Va trebui să fac pace cu trecutul”, a declarat ea, la Antena Stars.Vestea a venit ca un trasnet pentru tatal artistei, care nu stia nimic despre nunta fiicei sale: ”Pe mine nu m-au invitat, nu ştiu nimic. Dar îmi pare nespus de rău că nu o voi conduce pe fiica mea, la altar. Este singurul meu copil. Îi doresc numai bine, o s-o iubesc mereu, deşi ne-am mai certat. Mă bucur că se căsătoreşte cu George, este un bărbat cu suflet bun. Ea zice că nu mă cheamă pentru că nu am viză de America, dar aş putea face rost până în martie, dacă mă va chema”, a declarat acesta pentru sursa citataSăndel speră ca măcar la creştinarea nepoatei, din luna aprilie, să figureze pe lista invitaţilor: ”Sunt convins că la botez mă va chema, căci e firesc ca la un astfel de eveniment să vină toată familia”.