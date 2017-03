Andreea Balan pleaca in America sa se marite. Uite cum arata rochia ei de mireasa

Desi vrea ca evenimentul sa fie foarte discret, ea a dezvaluit totusi un mic detaliu din rochia de mireasa, care este in stilul cantaretei: fluida, cu dantela si broderie, de printesa."Am stabilit totul. Preotul este român. Ceremonia va fi la apus. Lui George i-a plăcut foarte mult o scenă din serialul «Sunset Beach» şi i-am dat biletele pe 15 ianuarie de ziua lui. Ella face 5 luni, deci e ok să lipsim. O să stăm două săptămâni, iar la întoarcere va fi botezul Ellei, unde vom da o petrecere cu toate rudele ca să le bucurăm şi pe ele. Mai avem şi două străbunice care vor fi şi ele invitate. Am inelul de logodna de anul trecut, dar eu nu am luat în calcul să mă mărit. Copilul ne-a unit foarte mult, iar sentimentele noastre sunt foarte puternice acum. Nu vreau un spectacol, nu vreau să mă fotografieze paparazzi. Vreau să fie o ceremonie pentru suflet, nu să stau stresată că cineva mă fotografiază. Vom fi doar noi şi naşii, care nu sunt persoane publice", a declarat Andreea Bălan în urmă cu ceva timp, potrivit Click.ro.