Andreea Balan, prima imagine cu plaja din SUA unde se va casatori

“Am stabilit totul. Preotul este roman. Ceremonia va fi la apus. Lui George i-a placut foarte mult o scena din serialul «Sunset Beach» si i-am dat biletele pe 15 ianuarie de ziua lui. Ella face 5 luni, deci e ok sa lipsim. O sa stam doua saptamani, iar la intoarcere va fi botezul Ellei, unde vom da o petrecere cu toate rudele ca sa le bucuram si pe ele. Mai avem si doua strabunice care vor fi si ele invitate. Am inelul de logodna de anul trecut, dar eu nu am luat in calcul sa ma marit. Copilul ne-a unit foarte mult, iar sentimentele noastre sunt foarte puternice acum. Nu vreau un spectacol, nu vreau sa ma fotografieze paparazzi. Vreau sa fie o ceremonie pentru suflet, nu sa stau stresata ca cineva ma fotografiaza. Vom fi doar noi si nasii, care nu sunt persoane publice”, a declarat Andreea Balan potrivit Click.ro.Astazi, Andreea Balan a postat o fotografie pe Facebook in care isi anunta ca fanii ca a ajuns in SUA si asteapta apusul soarelui in locul unde va fi oficiata ceremonia.