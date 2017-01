Andreea Balan se marita

„Eu sunt logodita cu George de anul trecut, din ianuarie. Mai intai facem ceremonia si apoi sa vedem si cu actele. Mergem si facem ceremonia pe plaja, ca in filme. Botezul o sa fie in Romania. In luna aprilie, mai exact. Prima oara o sa fie casatorie si dupa care actele la primarie si apoi botezul. Copilul ne-a unit foarte tare. Daca inainte nu luam in considerare o casatorie, acum se va intampla. Nu o sa fie una in Romania, nu vreau sa fie ceva traditional. Am fost la multe nunti in Romania. Planuim o vacanta pentru luna martie. Vreau sa fie undeva departe si o sa vedem locatia”, a explicat Andreea Balan la Antena Stars.