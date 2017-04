Vedeta si-a cumparat recent un apartament de lux in Capitala, a carui valoare ajunge la 900.000 de euro.”Mi-am luat mult de la gura ca sa imi cumpar acest apartament. Eu nu am avut nimic, nici eu nici Lucian. M-am gandit pentru copiii mei sa le dau un apartament la un moment dat. Mi-as dori sa am un apartament la Paris.”, a declarat Andreea Banica intr-o emisiune TV.