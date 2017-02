Pentru ca nu este adepta dietelor drastice, Andreea Esca a urmat un regim alimentar sanatos si a facut foarte mult sport, in special pilates. Astfel, de la 64 de kilograme, ea ajuns in scurt timp la 55 kg.Pentru a slabi, vedeta sustine ca a tinut o dieta renuntand la carbohidrati – adica nu a mai mancat paine, paste fainoase, pizza, produse de patiserie, dulciuri si, in plus, merge la masaje, informeaza dcnews.ro.