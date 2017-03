Andreea Esca: "Nu sunt foarte serioasa in ceea ce priveste ingrijirea"

„Sunt tot timpul in priza. imi ocup tot timpul mintea cu lucruri noi si noi, n-am timp sa ma plictisesc deloc. in rest, nu fac ceva extraordinar. Ma duc la sport, am grija cat de cat de mine. Sunt atenta asa, nu foarte tare, la ce mananc. Si ma tin copiii in priza. Nu sunt foarte-foarte serioasa in ceea ce priveste ingrijirea, dar am cateva lucruri de care tin cont. Nu ma culc niciodata machiata, ma demachiez oricat de tarziu ar fi si oricat de obosita as fi. de pe la varsta De 20 de ani folosesc o crema de contur de ochi. si asta pentru ca rad foarte mult si am foarte multe riduri in zona ochilor. Atunci nu ma gandeam ca o sa le fac, dar nu stiu am avut noroc. Era singura crema pe care o foloseam la varsta aia. Pe urma, am inceput sa folosesc cate o crema de fata, cam asta. Nu sunt habotnica din acest punct de vedere”, a dezvalui Andreea Esca in cadrul unei emisiuni de la Pro TV.