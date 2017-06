Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania nu doar datorita profesionalismului de la stiri, dar si felului in care interactioneaza cu fanii. Astfel, ea posteaza mereu imagini cu ea in ipostaze cat mai naturale.Dupa ce a aparut facand mancare sau in celebrele poze din lift, nemachiata sau la plaja, stirista s-a filmat într-o piscină olimpică, în costum de baie, cu ochelari şi cască.A dat câteva ture bune, semn că antrenamentul din copilărie are efecte pe termen îndelungat. Din imagine nu lipseste decolteul generos, pe care Esca nu-l acoperă nici la ştiri, cu atat mai putin la piscina.