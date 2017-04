Andreea Mantea, bolnava de cancer: "Era un cancer foarte agresiv si crestea foarte repede

"S-a intamplat, la un moment dat, in anumite relatii, sa ne dorim un copil. Nu stiam daca ramanem sau nu impreuna, ideea e ca ne doream, dar nu se intampla. Nu am dat atentie la inceput, dupa care, incet, incet, lucrurile astea au inceput sa incolteasca si sa ma gandesc doar la treaba asta. M-am trezit cu o problema destul de urata, vorbesc acum de momentul in care eu eram suspecta de cancer ovarian si urma sa imi scot unul din ovare. Era un cancer foarte agresiv si crestea foarte repede.Am fost la pamant. Eram constienta ca nu voi mai face copii niciodata, mai ales ca imi doream foarte mult. M-am programat la operatie pentru ziua de vineri. Miercuri am fost undeva si m-am rugat si i-am spus lui Dumnezeu ca daca nu mi-e dat in viata asta sa am un copil, eu nu am de ce sa mai stau.Doua zile mai tarziu cand am ajuns la spital pentru operatie, chistul disparuse. Se speriase si medicul. Apoi am inceput sa urmez un tratament care omora orice lucru care se aseza acolo, un chist sau chiar o sarcina. De asta am fost cu atat mai surprinsa in momentul in care am aflat ca am ramas insarcinata", declara Andreea Mantea cu ceva timp în urmă.