Andreea Mantea, celebra pe site-urile porno. Prima reactie a vedetei

Aceasta a pozat nud in urma cu 11 ani, iar mai multe imagini din acel pictorial au ajuns pe site-urile pentru adulti. Vedeta spune ca s-a saturat sa lupte cu aceste site-uri si ca nu mai are ce face din pacate, decat sa actioneze in instanta.Cel mai recent, portalul porhub.com a preluat materialul video realizat de vedeta Kanal D pentru promovarea pictorialului realizat în urmă cu 11 ani. Acesta este însă doar un exemplu dintr-un șir foarte lung. Andreea a luat toate măsurile legale împotriva celor care se folosesc de imaginea ei, însă are impresia că luptă cu morile de vânt.