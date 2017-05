Andreea Marin a facut senzatie la Cannes. Uite ce rochie superba a purtat

Pentru acest mare si important eveniment, Andreea Marin s-a pregatit temeinic, mai ales la capitolul vestimentatie. Vedeta a purtat o rochie neagra, superba, creata de un designer roman. Tinuta i-a pus foarte bine in valoare silueta perfecta si a atras toate privirile.“În premieră la Cannes. Lansarea modelului în România, în colecția următoare. Mulțumesc! Am fost de 100 de ori intrebata in seara aceasta cine a creat-o. Am fost mandră să spun că e vorba de un brand românesc”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.