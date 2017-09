Andreea Marin a rabufnit, dupa ce s-a spus ca ar fi avut o relatie cu Marcel Toader: "In patul meu, sunt cea mai "descurcareata" femeie"

Satula de speculatiile care se tot fac pe seama vietii sale amoroase, "Zana" a luat atitudine."Aud despre mine ca sunt o superwonderwoman, cate o relatie pe saptamana, azi aici, maine pe un alt continent, azi cu omul negru, maine cu cel alb, marimea buzunarului doar ramane aceeasi - musai "un afacerist bogat"! In fanteziile celor ce nu pot dormi , caci nu au liniste decat - macar imaginar - in patul meu, sunt cea mai "descurcareata " femeie, libera fara limite, cazand mereu in picioare. De aratat cu degetul, insa, caci asa da bine, stim, nu stim despre ce vorbim. Adevarul e dezamagitor, din pacate: nu e nici strain, nici african, nu il gasesti nici de mana cu mine pe la sala de sport, nici brunet, nici divortat, nici cu doi copii... toate previziunile, chiar facute cu bunavointa si urari de bine, nu fac fata realitatii. Aceasta e doar a mea, aleg sa port realitatea in suflet si-n stralucirea de pe chip, am invatat o lectie, discretia, mai buna decat naivitatea marturisilor deschise, din pacate. Va veni ziua cand ma veti vedea, fireste, de mana cu un om, asumat, dar nici atunci nu imi voi deschide sufletul mai mult decat atat. Viata te invat", a scris Andreea Marin pe Instagram.