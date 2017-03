Andreea Marin a taiat respiratia tuturor cu aceasta tinuta. E incredibil de slaba si sexy

Mai nou, "Zana" si-a schimbat chiar si stilul vestimentar si a ales sa poarte tinute mult mai indraznete. Luni seara, in cadrul show-ului "Uite cine danseaza", Andreea Marin a purtat o rochie foarte sexy, de tip sacou, care i-a scos in evidenta picioarele tonifiate si bustul generos."Sunteti superbi!!!!!Andreea tinuta din aceasta seara a fost.....WOW!!!!Sacoul,atitudinea,sandalele,etc ce mai ,la superlativ!Cand o sa te vedem dansand un tango??Cred ca te reprezinta acest stil de dans si poate ne faci o surpriza,nu?Seara sau dimineata de vis,draga mea!!""O adevarata doamna cu stil , frumoasa ,inteligenta si frumos educata ! Bravo Andreea Marin !!""Sexi, eleganta si cu vorbele la tine! Imi place, ai prezenta de spirit si esti marinimoasa, asa cum te stim! Este asa un defect sa fii bun?? Atata rautate in jur...scoate in evidenta bunatatea ta! Si asta deranjeaza...pe unii!Sa stii ca te iubim asa cum esti...si o, da suntem multi!!! ", au fost doar cateva dintre mesajele pe care Andreea Marin le-a primit pe Facebook.