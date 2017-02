Andreea Marin, angajata la Pro TV cu acordul Mihaelei Radulescu. Ce spune diva de la Monaco despre noua ei colega

Prima care a vorbit despre aceasta colaborare a fost diva de la Monaco. ”Stii intalnirile alea la nivel inalt, unde presedintii de state isi dau mana, zambesc larg, dar doar pentru camere ? Cam asa va fi. O sa ne distram sigur. Dar ce conteaza cel mai mult e show-ul de pe scena, acolo va fi fantastic. Un show grandios, in direct, pe care ma bucur sa-l conduc ca prezentator. Eu fac mereu diferenta intre munca si… restul intamplarilor de viata. Joc in liga profesionistilor de multi ani, stiu sa-mi fac meseria perfect”, a declarat Mihaela Radulescu pentru libertatea.ro.Tot Mihaela Radulescu a fost cea care si-a dat acordul pentru ca “Zana” sa fie jurat in cadrul show-ului pe care il va prezenta. “Am fost intrebata daca sunt de acord. Evident, am zis da fara rezerve. La munca sunt colega perfecta, acolo nu e nevoie sa fim si prieteni, ci sa tragem toti in aceeasi directie, musai a succesului profesional. Eu asa am vazut mereu lucrurile, pentru asta am fost mereu apreciata si respectata de toti cei cu care am lucrat si lucrez”, a mai spus Mihaela Radulescu pentru sursa citata.