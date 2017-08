Andreea Marin chiar se marita. Prima imagine cu inelul

Andreea Marin, aflata in vacanta, a postat pe contul sau de pe o retea de socializare o imagine care lasa loc la interpretari.Astfel, vedeta indragita si-a pozat mana plina de inele. Unul mai frumos ca altul, insa un detaliu a atras atentia fanilor. Unul dintre inele pare sa fie de logodna! Astfel, imediat comentariile au inceput sa curga. In timp ce unii fani o felicitau pentru eveniment si ii cereau mai multe detalii, altii insa o criticau pentru alegere.Obiectia principala: fetita Andreei, din casatoria cu Stefan Banica Jr, ar putea fi bulversata de atatea schimbari pe plan matrimonial in viata mamei ei. Andreea Marin si Violeta au insa o relatie deschisa si transparenta, iar copila i-ar fi transmis de mai multe ori celebrei sale mame ca ii doreste sa fie fericita.