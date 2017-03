Ridurile lipsesc, este fin, de parca nici n-ar fi trecut printr-atatea necazuri. Se pare ca secretul sta in rutina zilnica de curatare si ]n starea de spririt.Andreea nu se culca niciodata inainte sa se demachieze si are mare grija sa se dea cu crema si sa se maseze corect, de jos in sus, in fiecare zi. Mai mult, in timpul liber frumoasa bruneta evita pe cat posibil sa se fardeze, scrie libertatea.ro.