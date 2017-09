Andreea Marin, criticata dur dupa ce a postat pe internet o imagine cu fiica ei: "Probabil, tu nu te mai ocupi de ea"

Andreea Marin a urcat pe internet o poza in care fata ei si a lui Stefan Banica Junior e asezata la pian. Fotografia din prima zi de scoala a fost insotita de o mica poveste. Fotografia a iscat si repici acide intre fani, dupa ce o fana i-a reprosat fostei “zane” a surprizelor ca nu se ocupa de Violeta.Andreea Marin nu a reactionat, deocamdata, la mesajul acid, dar alti internauti, da. “Buna dimineata in prima zi de scoala! Pe straduta noastra, cativa copii se trezesc de azi in zori, gata cu vacanta!? Dar ne incurajam cu un cantec vesel. Un gand si un an bun!” a scris Andreea Marin pe Facebook.“Am fi vrut o poza cu tine si fetita ta, dar, probabil, tu nu te mai ocupi de ea... la cat de ocupata esti cu imaginea ta... cred si eu", "Angela, daca Andreea nu-si expune public copilul, daca nu se pozeaza cu el aratandu-i fata, asta inseamna ca nu se mai ocupa de el? Cam cat de idioata trebuie sa fii ca sa faci o asemenea remarca?!” au scris fanii Zanei.