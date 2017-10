Andreea Marin, detalii noi despre noul iubit

L-a ascuns bine, insa in urma cu doua saptamani a decis sa arate lumii ca iubeste din nou si nu sufera dupa despartirea de Tuncay Ozturk. Andreea a marturisit ca este deschisa in ceea ce priveste noua relatie, insa nu vrea sa divulge prea multe detalii despre viata ei intima. Totusi a facut cateva marturisiri despre noul iubit"Intotdeauna am vorbit deschis. Sunt deschisa in sensul asumarii, dar nu sunt deschisa de a da detalii din casa mea. Eu credeam ca e bine sa fii sincer, sa te bucuri de ceea ce ai, mult timp, multi ani. Asa credeam, dar lumea in care traim m-a invatat sa am rezerve. Am vrut sa crestem frumos, am avut sase luni de liniste, asta e bine. Am putut sa sudam relatia in perioada asta, doar noi doi", a spus Andreea Marin la Teo Show."Eu nu imi traiesc viata dupa gura lumii, ci dupa convingerile mele. Tin cont de sfaturile celor care stiu ca imi doresc binele. Chiar si de parerea unui strain tin cont, daca are o parere pertinenta. Sunt energica, implusiva, m-am primit mult, dar timpul te invata. Te poti frige la orice varsta! Asta e! Inseamna sa ramai cu ochii deschisi mereu. Asa facem noi, femeile, mai inchidem ochii si nu vrem sa stim lucruri. Numai tu ai de suferit, poti da cu piciorul sansei de a intalni oameni buni, oameni frumosi!", a declarat Andreea Marin, astazi, in emisiunea lui Teo Trandafir.