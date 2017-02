Andreea Marin i-a cerut voie lui Banica sa lucreze la Pro TV. Iata raspunsul artistului

Vedeta va fi colega de platou cu rivala sa Mihaela Radulescu, care va prezenta show-ul. Tinand cont de aceste circumstante, Andreea Marin a acceptat propunerea Pro-ului doar dupa ce s-a consultat in aceasta privinta cu fostul sau sot, Stefan Banica Jr."Da, i-am spus acest lucru. Am fost alaturi de el in anii in care a prezentat o emisiune similara, ne-am sfatuit, cred in calitaţile lui ca artist si profesionist. Impartasim cea mai frumoasa grija pe care un parinte o poate avea: cea pentru copilul nostru, nu vad nimic nepotrivit in a-i cere o opinie la nevoie", a declarat Andreea Marin pentru admp.ro.