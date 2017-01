Andreea Marin, imagine incendiara. S-a fotografiat goala si transpirata toata

Recent, ea a postata pe pagina sa de Facebook o imagine incendiara: goala, in sauna.Cu un pahar de apa în mână, Andreea profită la maximum de tratamentul regesc de care are parte."A meritat aventura prin nameti pana la Brasov. (...) Mereu ocupati, mereu fara timp pentru noi, mereu alergand pentru a face si una, si alta, uitand ca avem nevoie, macar din cand in cand, de o balanta corecta si de putina iubire si pentru noi insine. Dupa vacanta, am regandit dieta de zi cu zi, iar de azi am trecut la detoxifierea bazata doar pe lichide, pentru 3 zile : supe gustoase, ceaiuri, sucuri naturale consistente. Nu, nu mi-e foame, am toti nutrientii necesari si asta imi da o energie nemaipomenita pentru a face , de dimineata pana seara, tot ce ma asteapta aici, sub indrumarea specialistilor. Cum am ajuns, am inceput cu supa, apoi o sauna de 30 de minute, acum sunt la procedura de modelare corporala numita radiofrecventa, urmeaza masajul thai si discutia cu nutritionistul. Zilele urmatoare, plimbari pe munte dimineata, yoga, sport, hamam, masaj terapeutic, ozonoterapie, pilates, tratament facial si bineinteles, dieta sub indrumarea specialistului. Cum am promis, va tin la curent", a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.