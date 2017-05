Andreea Marin, primele declaratii despre noul barbat din viata ei

Andreea Marin a acordat recent un interviu in care a vorbit despre viata ei sentimentala. Vedeta a marturisit ca nu va mai vorbi despre relatiile ei public, lasand sa se inteleaga de asemenea ca in acest moment ar exista in viata sa cineva.”Nu voi mai vorbi cu aceeaşi sinceritate ca până acum despre viaţa mea personală şi nu pentru că nu mai sunt un om sincer, ci pentru că m-am convins că discreţia în viaţa personală e mai degraba binevenită decat transparenţa. Am împărtăşit de atâtea ori fericirea mea, am mărturisit-o cu deschidere, dar nu toţi oamenii văd asta cu ochi buni şi nu oricine întoarce energie pozitivă către tine. Pe de alta parte, nu intotdeauna când oferi dragoste, o şi primesti la fel. De aceea, am hotărât să ţin doar pentru mine ce voi trăi de acum înainte în plan personal. Nu am de gând să neg când e vorba de ceva evident, dar nici nu voi intra in detalii. E alegerea mea în acest moment, asumată cu maturitate în urma unor lecţii de viaţă trăite care îmi spun că e mai bine aşa”, a declarat Andreea Marin.