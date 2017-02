Andreea Marin, primele declaratii despre show-ul in care va fi colega cu Mihaela Radulescu

Alaturi de Andreea Marin, care va sta la masa juratilor, vor mai fi prezenti Mihai Petre, Florin Calinescu şi Gigi Caciuleanu, in calitate de jurati, dar si cu Mihaela Radulescu, in calitate de prezentator al shou-lui “Uite cine Danseaza!”. Iata primele declaratii ale Andreei Marin referitoare la noul proiect!“Multumesc pentru provocare, PROTV! Aventura in pasi de dans incepe! E o provocare sa fiu singura femeie intr-un juriu de personalitati, e o responsabilitate pe care o privesc cu seriozitatea cuvenita. Dansul si-a pus amprenta pe viata mea si astfel am invatat sa-mi parcurg drumul cu eleganta valsului, chiar si in momentele delicate, cu pasiunea tangoului in iubire, cu disciplina, imaginatie si ritm neobosit in profesie. In privinta calitatii programului, nu am niciun dubiu si sunt onorata sa primesc o asemenea misiune, caci stim foarte bine ce inseamna forta, calitatea si creativitatea”, a scris Andreea Marin pe Facebook.