Andreea Marin se recasatoreste: Noul sau sot este divortat si are doi copii

Carmen Harra a marturisit case va casatori peste cativa ani cu un barbat divortat, care este tatal a doi copii. Mai mult, clarvazatoarea sustine ca Tuncay a inselat-o pe sotia lui si cu o bruneta."Daca venea la mine, nu se mai casatorea. Se casatorea cu unul mai bun. Am spus ca vor rezista pana la trei ani, dar au stat impreuna doi ani si noua luni. De acum nu mai fac nicio predictie ca sa nu mai supar pe nimeni. Erau foarte multe elemente de incompatibilitate si nu e vorba de varsta, de religie, de conceptii de viata. El arata foarte matur, e un barbat foarte bine crescut. Ea a actionat sentimental, s-a casatorit in disperare. Vorbele ei tradeaza. Eu am senzatia ca in viata lui a mai existat altcineva, iar asta inseamna o tradare. Da, dar mai era una in afara de cea blonda, una bruneta, cu parul carliontat, slaba, tanara. In viata lui Tuncay exista o alta femeie bruneta. Ai sa razi, dar nu e romanca, e de-a lui. Stiu ca e cu initiala A. si e din Turcia. Da, vine aici, e o garsionera undeva. Voi o sa aflati. E mai inalta decat ea, e mai slaba decat ea, are parul mai lung. Nu lucreaza cu el, dar el a pescuit-o. Nu, Andreea Marin nu o cunoaste. Andreea ai sa te recasatoresti cu un barbat mai mic cu cinci ani decat tine, care e si el divortat si are doi copii", a spus clarvazatoarea.