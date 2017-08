Andreea Marin, semnal de alarma: "Trei ani mi-a luat sa ma vindec dupa ce am folosit un produs cosmetic cumparat de pe internet"

Andreea Marin a avut mereu grija de sanatatea ei, dar si de felul in care arata. Astfel, ca orice femeie si ea a apelat la produsele de infrumusetare care se vand in mediul online.Din pacate insa, experienta ei a fost una foarte proasta, deoarece s-a ales cu reactii foarte urate pe piele din cauza unui produs.”, a spus aceasta, amintind de faptul că ea a suferit enorm după ce a folosit o cremă cumpărată de pe internet, pentru care nu a avea recomandarea unui medic dermatolog., a povestit Andreea Marin, scrie ONE.