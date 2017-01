Andreea Marin si-a iesit din fire. Cea mai dura reactie dupa ce s-a scris ca il suna pe Stefan Banica Jr

Imediat ce Andreea Marin a anuntat ca sa se separa de sotul sau, in numeroase publicatii au aparut zvonuri ca aceasta ar incerca sa il recucereasca pe Stefan Banica Jr, iar iubita acestuia, Lavinia Parva se simte in mare pericol. De asemenea, s-a scris ca Andreea Marin ar fi inceput sa il sune din ce in ce mai des pe Stefan Banica Jr pentru a fi cat mai mult in preajma acestuia.Satula si revoltata de aceste speculatii, Andreeea Marin a luat atitudine si a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dintre cele mai dure, vizavi de presa."Sa ne intelegem bine: poate nu ma cunoasteti, stimati "jurnalisti" de ocazie. Ati fi stiut ca privesc doar inainte. Si ca e cazul sa lasati oamenii in pace, caci nimeni nu se afla in nici un pericol. Exista doar pericolul prostiei tolerate prea mult din lumea in care traim si care atinge cote alarmante. De aceea, veti ramane ilustrii anonimi care viseaza sa fie observati macar fabuland in scris despre oameni care au realizat ceva in viata, pentru ca altfel ... nu sunteti in stare", a scris Andreea Marin pe reteaua de socializare.