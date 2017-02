Andreea Marin si Mihaela Radulescu, pentru prima oara fata in fata la repetitii. Au vazut rosu

Andreea Marin a marturisit in timpul unei pauze ca se va antrena zilnic pentru ca participantii pe care-i va juriza sa se simta respectati si, totodata sa-si dea seama ca ea le intelege efortul care sta in spatele unui dans."Exista un om care stie bine ce face. Creatia de astazi este semnata Cristina Savulescu si multumesc echipei sale ca pune mult suflet. Bijuteriile sunt unicat si sunt create de (...) Veti vedea ca nu mai sunt zana cea buna din punct de vedere vestimentar, ci va fi o schimbare. La masa juriului o sa fiu o zana obiectiva, am mai spus-o, pentru ca aici nu e nevoie doar de bunatate – sigur ca eu voi pune suflet in tot ceea ce fac – si chiar si atunci cand voi critica o voi face cu delicatete, asa imi sta in fire. Mie-mi place tangoul pasional, ca si mine, insa fac sport in fiecare zi si am decis ca pe parcursul acestui sezon sa ma antrenez zi de zi. Pentru ca vreau ca acesti concurenti care vor sta fata in fata cu mine sa simta ca-i respect, ca le inteleg efortul pe care ei il depun zi de zi”, a spus Andreea Marin in cadrul unei emisiuni tv.Mihaela Radulescu isi pastreaza silueta de zeita cu pufuleti. Cel putin in pauzele de la filmare. Diva din Monte Carlo a spus ca va face naveta ca sa-i fie aproape si fiului sau, Ayan.“Eu iau totul in serios si fac in asa fel incat sa-mi fac treaba perfect. Mai, da, cu siguranta (n.r.: e o provocare pentru mine acest show), din o mie de motive. Dar, in primul rand, mi-era dor sa mai prezint o emisiune, ce-i drept. Cred ca o sa-mi placa foarte tare. Cu Cabral vad ca avem o chimie care ne place amandurora si asta e foarte important, pentru ca suntem o echipa de prezentatori si cred... O sa fac naveta in fiecare sambata sau duminica, fac emisiunea, ma duc martea inapoi la copil. Era masa de pranz – cand avem zile d-astea de munca, recunosc, nu mananc chestii foarte grele si complicate. Si pufuletii (...) pentru mine sunt o chestie care ma leaga de Romania. Nu-i am acolo, in Franta, ii mananc si de drag, dar si de foame”, a marturisit Mihaela Radulescu in cadrul aceleiasi emisiuni.