Andreea Marin si Stefan Banica Jr, din nou impreuna in fata judecatorilor. Trebuie sa dea explicatii magistratilor

Cei doi fosti soti trebuie sa le explice magistratilor de ce nu au achitat o datorie in perioada in care erau casatoriti.Mai precis, este vorba despre o taxa pentru emiterea unei autorizatii de construire a unui imobil, care a fost recalculata ulterior datei la care ea a fost platita de cei doi.In aceasta situatie s-au trezit cateva sute de romani, care s-au trezit dati in judecata de Inspectoratul de Stat pentru Constructii, in ultimele luni. In cele mai multe cazuri, ei nici macar nu stiau ca trebuie sa achite o diferenta dupa ce au primit autorizatia, noteaza wowbiz.ro.