Andreea Marin si Stefan Banica Jr, in culmea fericirii. Ce s-a intamplat cu fostii soti

Cei doi castigat recent un proces, care le dadea mari batai de cap.Cele doua vedete au fost chemate in judecata de Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti si au castigat procesul. Andreea Marin si Stefan Banica Jr. au demonstrat ca taxele solicitate de reclamant, pentru un imobil construit de ei in timpul casniciei, au fost achitate de mult timp, noteaza wowbiz.ro.La al patrulea termen, magistratii au decis in favoarea celor doi.