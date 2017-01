Andreea Marin, tot adevarul despre divort: "El avea grija ca in poze totul sa para perfect"

Aceasta a oferit detalii complete despre casnicia, facand marturisiri uimitoare."E dureros sa traiesti singuratatea in doi, nu este dureros sa iei o decizie corecta pentru tine. Sa duci lucrurile pe o cale fireasca. Ultima mea casnicie a fost un esec pentru mine.Am crezut foarte tare in ceea ce traiesc. Din pacate m-am inselat, am realizat mai tarziu, dar nu am vrut sa-mi reprosez mai tarziu ca n-am facut tot ce era posibil. Acum sunt bine, sunt impacata cu actiunile mele, atat am putut sa fac.La un momendat trebuie sa faci alegeri. Daca nu e ceea ce-ti doresti, ceea ce trebuie. Eu sunt omul care simt ca poate mai mult. E o chestie care tine de incredere, iar la mine nu a tinut. Nu e o drama. Nu m-am despartit din pricina infidelitatii. Au fost lucruri in presa care chiar m-am deranjat si nu din pricina presei. Eu nu am dat ocazia interpretarilor gresite, pentru a nu-l rani pe celalalt. M-au ranit povestile aparute in presa. u nu vreau sa lovesc in nimeri si nu vreau sa mai vorbesc despre el. Eu m-am rupt de aceasta poveste", a declarat Andreea Marin.Andreea Marin sustine ca acest esec din viata ei a adus cu el si un lucru bun, faptul ca are ocazia sa o ia de la capat, sa inceapa totul de la zero si sa se reinventeze."O sa vi se para ciudat, dar cand treci de acea furtuna interioara, ca ti s-a rupt inima. Insa, aceasta experienta te aduce in stadiul in care ai sansa sa infloresti din nou, luand totul de la zero. Eu ma incarc cu energie pozitiva, imprumut tot ce e mai bun din jur. Am mereu activitate si asta ma ajuta", a mai spus "zana".Intrebata daca a fost mintita, Andreea Marin nu a vrut sa raspunda. "Prefer sa nu raspund. Daca as raspunde - fie as acuza, fie as minti. Problemele au fost mult mai profunde, insa sunt problemele mele, ale acestui cuplu. El avea grija ca in poze totul sa para perfect.Nu vreau sa mai fie vreo asociere intre mine si el. Nu vreau sa mai fiu asociata cu el. Cu afacerile lui.Nu o sa spun exact ce mi-au scris, dar mi s-a reprosat ca eu, ca sotie si partener de afaceri, nu iau masuri. Ca sunt nemultumiti. Eu nu vreau sa vorbim despre asta. Eu l-am ajutat, fara sa fiu partener de afaceri, l-am ajutat din dragoste", a mai declarat Andreea Marin, in interviul marca Madalin Ionescu."Am invatat ca atunci cand iubesti pe cineva nu trebuie sa uiti sa te iubesti si pe tine, nu trebuie sa uiti sa pastrezi o balanta corecta cand daruiesti, nu trebuie sa uiti ca existai si tu in ecuatie si poti face sacrificii pentru celalat om. Nu m-am respectat si pe mine. Poate am fost prea toleranta in defavoarea mea.Am aflat din ziar si nu a fost o situatie placuta. Nici eu n-am avut permis un timp si poti sa-ti angajezi un sofer. Am vazut fotografiile si acuzele in ziar. Am considerat ca a fost o lipsa de respect fata de mine si i-am spus si lui. Reactia lui a fost si cea din ziar. Nu spun ca a avut o relatie sau nu cu altcineva. Au fost lucruri mult prea greu de dus pentru sufletul meu", a adaugat Andreea Marin.In ceea ce priveste momentul in care i-a fost sparta casa Andreei Marin, Tuncay Ozturk s-a prezentat la Politie cu o domnisoara. Cei din Politie l-au intrebat cine este domnisoara si s-a ajuns la concluzia ca tanara lucra la un tabloid."Eu am fost sunata de catre Politie si de acolo am aflat ca sotul meu era acolo cu o domnisoara de la un tabloid. A fost o chestiune interesanta si ciudata ca eu din nou sa nu stiu de la partenerul meu. Domnii de la Politie au reactionat destul de serios atunci. Domnii i-au facut dosar atunci domnisoarei pentru ca nu s-a legitimat atunci. M-au chemat la fata locului si m-au intrebat ce cauta acolo sotul meu cu o persoana de la presa. Explicatia era ca avea nevoie de cineva care sa-i traduca. A sunat pe cineva de la un tabloid sa-i traduca. Mi-am pus semne de intrebare atunci si semne de intrebare dupa semne de intrebare, ajungi la neincredere. Acum imi pare bine ca am scapat de semnele de intrebare din viata mea.Mi s-a parut lipsit de delicatete cand esti la primele zile cand sotia ta a hotarat sa se desparta de tine tu spui ca esti pregatit pentru o alta relatie. Sunt foarte multe persoane care privesc telenovele si-si spun ce barbat si cum spune cat de mult o iubeste, dar nu spune si iarta-ma, spuna doar dragostea ne desparte. Am facut exact ceea ce era corect, in sfarsit pentru a simtit ca ma respect ca om. M-am respectat si atunci cand am iubit cu inima deschisa, dar si atunci cand am inteles ca nu era vorba de reciprocitate", a marturisit Andreea Marin, intr-un interviu pentru emisiunea Wowbiz.