Andreea Marinescu a devenit mamica pentru a doua oara!

“Am născut la Maternitatea Polizu, unde domnul conferențiar profesor doctor Nicolae Suciu și echipa lui de oameni profesioniști au avut grijă ca atât eu, cât și micuțul meu să avem toată atenția și grija de care am avut nevoie. Nașterea a fost foarte ușoară, iar familia noastră s-a mărit cu încă un băiețel pe care îl iubim nespus de mult! Marc Armin este guraliv ca mine și a avut 3 kilograme la naștere. A primit nota 10 atât de la medici, cât și de la Vladimir, fratele lui, care este complet cucerit de Marc și îi spune numai “adorabilul meu”.”, a spusColegii din platoul Știrilor Pro TV au felicitat-o pe Andreea și i-au făcut câteva urări și micuțului Marc., care este și ea proaspătă mămică, a spus despre Andreea că “Este eroina mea! A născut a doua oară natural, un băiețel perfect și nu s-a plâns nicio clipă de nimic! Este o femeie puternică, ne-a confirmat asta încă o dată. Să fie sănătoși. O iubesc și o îmbrățișez tare, tare!”.a spus: “Mi-a trimis mesaj la puțin timp după ce s-a întâmplat. Am văzut și sărmăluța și chiar am făcut o glumă: am emoții de zici că e al meu. Mă bucur tare, tare pentru amândoi și mă bucur și mai mult că s-a terminat cu bine! Mă bucur pentru copil, pentru mămica, pentru ei ca familie! Andreea are acum de tras, are 3 băieți la ușă pentru că merită :))”.