Andreea Raducanu este insarcinata

Andreea Raducan este insarcinata in patru luni şi urmeaza sa nasca in luna octombrie, conform cancan.ro. Tot in aceasta toamna, Andreea Raducan planuieste o mutare interesanta si pe plan profesional: conform TV Dolce Sport, fosta gimnasta intentioneaza sa candideze la presedintia Federatiei Române de Gimnastica.