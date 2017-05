Andreea Raicu a pozat goala la 39 de ani: "Este primul shooting din Romania care nu a fost modificat in photoshop"

Realizatoarea TV apare nud pe coperta unei publicatii celebre. Desi are 39 de ani, Andreea si-a dorit ca acest shooting sa nu fie deloc modificat in photoshop deoarece vrea sa arate lumii ca trebuie sa te simti bine in pielea ta, si nu perfect.le-a spus Andreea Raicu prietenilor ei virtuali.