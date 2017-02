Angelina Jolie, primele marturisiri despre divortul de Brad Pitt

Angelina Jolie a marturisit ca toata perioada aceasta este de fapt un proces de adaptare atat pentru ea cat si pentru cei sase copii.“A fost o perioada foarte dificila si … si suntem o familie si vom fi intotdeauna o familie, vom trece peste aceasta perioada si speram sa fim o familie si mai puternica”, a marturisit Angelina Jolie.„Multi, multi oameni se gasesc in aceasta situatie”, a spus ea. „intreaga familie … toti am trecut printr-o perioada foarte dificila.Atentia mea se indreapta catre copiii mei, copiii nostri … si pentru a gasi o modalitate de a trece peste tot. Suntem si vom fi pentru totdeauna o familie. Vreau sa gasesc o cale sa ma asigura cumva ca acest lucru intr-un fel ne va face mai puternici si mai apropiati ”, a mai spus aceasta.Intrebata despre viitorul familiei sale, actrita a zambit si a dezvaluit:“In urmartorii cinci ani, mi-ar placea sa calatoresc in lume, sa-mi vad copiii, sperand ca sunt toti fericiti si ca fac lucruri interesante".Angelina Jolie a povestit si despre haosul din casa sa din Malibu, California, marturisind ca ea, copiii sai si toate animalele de companie dorm in aceeai camera: “Acum toata lumea e in camera mea - doi hamsteri, doi caini...e minunat”, a ras actrita. “De obicei ma trezesc incercand sa-mi dau seama cine va plimba cainele, cine va face clatitele, si daca s-a spalat toata lumea pe dinti.”