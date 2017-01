Antonio Banderas, de urgenta la spital. A acuzat dureri puternice in piept

Acesta a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, dupa ce i s-a facut rau la sala de sport. Actorul a acuzat dureri puternice in piept si a fost dus de urgenta la spital. Dupa consult, medicii au considerat ca starea lui Antonio Banderas este sigura si l-au externat.Banderas s-a mutat în Marea Britanie în 2015, într-o casă de 2,4 milioane de lire. El a ales o reşedinţă în afara oraşului, pentru a se bucura de un stil de viaţă mai relaxat. "Am nevoie de o viaţă mai simplă şi mai liberă. Nu sunt un petrecăreţ, am nevoie de spaţiu şi linişte", a declarat el mai de mult.