Anunt de ultima ora. Ce se intampla cu Andreea Mantea si Victor Slav din aceasta toamna

O serie de vedete foarte iubite de publicul din Romania isi vor pune la bataie umorul si priceperea in platoul emisiunii prezentate de George (Jorge), pentru a se „potrivi” in jocurile de cuvinte cu concurentii non-vedeta. In fiecareeditie a emisiunii, acestia din urma isi vor testa abilitatile si se vor distra pe cinste alaturi de sase vedete de top, incercand sa afle cuvintele lipsa dintr-o propozitie. „Potrivirea” care aduce punctele participantilor la competitie se obtine atunci cand un concurent si un membru al panelului ofera un raspuns identic/similar.Miza concursului este uriasa, in fiecare editie a show-ului concurentii avand posibilitatea sa castige 25.000 de lei.Din toamna aceasta, Daniel Buzdugan, Teo, Maria Buza, Andreea Banica, Axinte, What’s Up, Andreea Mantea si Victor Slav vor veni in platoul „Super Potriveala”, alaturi de concurentii emisiunii.