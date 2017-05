Asa arata clinica din Cuba in care va fi transferata Denisa

Starea tinerei este una grava, iar in curand va fi transferata in Cuba la o clinica privata. Aceasta initiativa a venit din partea Aneimaria Prodan, care vrea sa o ajute pe Denisa. Clinica din Cuba este una de 5 stele, iar aici au fost tratate mai multe personalitati. Este dotata cu aparatura de ultima generatie, iar tratamentele facute aici, in special pentru afectiunea de care sufera Denisa sunt foarte cunoscute.La spitalul cubanez, pacienţii beneficiază atât de o sală de sport, cât şi de o piscină impresionantă, ambele create pentru exerciţiile de recuperare ale celor care au nevoie de atenţie sporită, din cauza afecţiunilor de care suferă. Cu toate că acolo merg anual sute de oameni din întreaga lume, în căutarea unor tratamente miraculoase, medicii spitalului se asigură că fiecare pacient are parte de o îngrijire personalizată şi de o monitorizare constantă, noteaza cancan.ro.