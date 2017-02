Asa arata Raluca Badulescu fara peruca. Nu iti imaginai ca este asa

Recent insa, ea a postat pe pagina sa de Facebook o imagine in care nu poarta celebrele peruci, ci are un look natural.“Le strâng de peste 10 ani, iar cu ocazia filmărilor pentru emisiunea «Bravo, ai stil!»”, am mărit colecţia şi pot spune că am 30 de peruci. Am toate tunsorile, toate culorile, cu şuviţe, fără şuviţe, lungi sau scurte. Mi le aduce o prietenă de-a mea, Alexandra, de la Moscova. Sunt de calitate bună. Să nu se înţeleagă că sunt cheală, am părul meu natural, blond”, povestea Raluca Bădulescu.