Asa nu ai mai vazut-o niciodata: Cum arata Ozana Barabancea in fusta mini

Ozana a slabit deja 30 de kilograme si nu se opreste aici. Vedeta a lasat deoparte hainele largi, care ii ascundeau kilogramele in plus si a adoptat un nou stil vestimentar, mult mai indraznet. Recent s-a fotografiat intr-o fusta mini si le-a aratat fanilor cat de mult a slabit."Saptamanal am nevoie de tratament. Pielea mea se intinde, se tonifica si vad cum intineresc. Ceea ce va doresc si dumneavoastra. Stiu ce spun si iubesc ce vad. Zilnic ma transform. Va trebui sa ma obisnuiesc cu silueta mea. Subtirica si zglobie, fericita si recunoscatoare sunt", a scris soprana pe Facebook.