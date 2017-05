Desi a cunoscut celebritatea in Turcia, Melisa Aslı Pamuk s-a nascut in Olanda, in 1991. A revenit in tara parintilor sai, unde a castigat concursul Miss Turcia, in 2011.La doar 14 ani, a intrat in lumea modei, ca fotomodel si, de acolo, a mai trebuit sa faca doar un pas catre televiziune. A fost remarcata intr-o reclama pe care a filmat-o pentru o companie de telefonie mobila si, in 2012, a facut parte din distributia serialului Yer Gök Aşk.De acolo, a ajuns sa joaca in "Dragoste infinita"/ "Kara sevda", moment in care a cunoscut celebritatea internationala.