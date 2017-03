Aurelian Temisan, foc si para: "Sotia mea nu a primit nicio despagubire de la Pro TV"

Pentru a recupera o parte din banii pe care i-a cheltuit pe tratamente, Monica Davidescu a dat in judecata Pro TV-ul si a castigat in instanta daune in valoare de, însă trustul a contestat în instanţă această hotărâre, iar apoi a încercat să evite într-un alt mod plata sumei, după ce a pretins că firma căreia ar trebui să i se ceară daune este, de fapt, o altă companie, care nu ar fi fost inclusă la acea vreme în trustul