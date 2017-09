"Bebelusa Oana", operata de urgenta

Oana a facut si primele declaratii despre starea sa de sanatate si a explicat de ce s-a simtit rau.„Am ieșit din operație, sunt fericită că am reușit să o fac printre multele ore de la sală. Am avut parte de o îngrijire deosebita din partea personalului medical de la Spitalul Cantacuzino, mulțumesc frumos doctorilor care fac minuni și sunt atât de dedicați în meseria lor și personalului medical!De săptămâna viitoare mă întorc pă sală cu forțe proaspete și fără hernia ombilicală și fără diastazisul de drept abdominal de care voiam să scap de mult timp.Acum am parte de o mică vacanță, nu la Miami, ci la spital, dar 3 zile de odihnă binemeritată nu contează unde sunt dacă ai familia lângă ține și un pat pufos! :)”, a explicat Oana Ioniță.