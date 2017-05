Bianca Dragusanu, botez de 18.000 de euro. Sofia are pregatite 11 rochite

Pentru aceasta sarbatoare, Bianca nu s-a uitat deloc la bani. A cheltuit in jur de 18.000 de euro. Petrecerea va avea loc la un restaurant de pe malul lacului din Herastrau si vor fi in jur de 100 de invitati. Sala va fi decorata cu scaune din piele albă cu detalii aurii, a fost pregatit un camion de flori, baloane cu heliu și flori din hârtie realizate manual.Tortul și candy-barul au fost schițate, făcute și refăcute de o mie de ori până s-a ajuns la un rezultat pe gustul vedetei, la fel și meniul și lista de invitați.Micuta Sofia Natalia are pregatite 11 rochite pentru marele eveniment, insa micuța va îmbrăca o rochiță asortată cu a mamei ei până la biserică, apoi ținuta din trusoul Anne Bebe, după creștinare, iar la petrecere, o altă ținută asortată cu a mamei sale, accesorizată cu pantofiori îmbrăcați în pietre Swarovski, asemenea sandalelor Biancăi, operațiune care a costat-o pe vedetă 3.000 de lei., aceiași care i-au cununat pe Bianca și Victor.