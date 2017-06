A nascut nu de mult si este foarte slaba, ca si cum nu ar fi dus o sarcina, ci o cura de slabire. Cu toate acestea, Bianca Dragusanu nu se poate abtine si este in continuare la dieta.Recent, vedeta a fost surprinsă în timp ce pleca de la un centru fitness unde se antrenează de mai mulţi ani, cu bratele pline de suplimente de slabit. Semn ca nu ii este suficient sportul, ci are nevoie si de ajutor pe partea de dieta.Daca ar fi dupa noi, i-am spune Biancai ca arata excelent, asa ca ar putea lua o pauza sanatoasa de la eforturile la care isi supune trupul. Mai ales ca a devenit de niciun an mamica.