Bianca Dragusanu, dezamagita total de cererea in casatorie facuta de Victor Slav

Provocata de intrebarea „Care a fost elementul total surprinzator pentru sotia ta din tot ceea ce a insemnat scenariul cererii in casatorie?”, din cadrul rubricii „Dragoste si alte nebunii a emisunii “2k1” Bianca Dragusanu a marturisit ca a fost ceruta de nevasta de Victor Slav cand ea iesea de la dus: „Eram in prosop cand m-a cerut de nevasta. Ma asteptam sa faca o investitie, sa ma duca undeva. Nu ti-am zis pana acum, dar chiar am fost dezamagita!”, iar Victor va reactiona amuzat: „Stiti ceva, eu plec din emisiune!”. incurajata de ceilalti concurenti, Bianca ii va lansa lui Victor o propunere greu de refuzat: „Mai poate sa ma ceara o data, de exemplu aici, ca sa il iert!”.