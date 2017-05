Bianca Dragusanu si Victor Slav revin pe micul ecran. Si fetita lor le va fi alaturi

Bianca si Victor se afla in acest moment in vacanta in Turcia, insa calatoria lor nu a fost doar in scop de relaxare, ci au imbinat utilul cu placutul.a scris Victor Slav pe pagina sa de Facebook. Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea "Dansez pentru tine". Cei doi s-au casatorit la scurt timp, insa in urma unor neintelegeri din cauza fostilor iubiti, cei doi au divortat. La cateva luni dupa separare, Bianca si Victor s-au impacat, iar in urma cu 8 luni au devenit parintii unei fetite superbe.