Bilet halucinant trimis pe Vasile Turcu

Femeia a povestit ca in perioada in care a fost impreuna cu acesta a trebuit sa indure batai crunte si ca din cauza milionarului a pierdut si copilul pe care il astepta.„Eram gravidă în... Vasile Turcu, fostul acţionar dinamovist care a încercat să se sinucid... „L-am blestemat pe Vasile la toate bisericile, i-am aprins lumânări şi ştiu că nu va rămâne nepedepsit", spunea acum câţiva ani fosta concubină a afaceristului. Ea a dezvăluit totodată drama pe care a trăit-o alături de Vasile Turcu. "Era un boschetar, nu-i plăcea munca, mă bătea şi îmi fura tot timpul banii şi lucrurile din casă", a mărturisit femeia. Ea şi fostul acţionar al clubului de fotbal Dinamo ar fi trebuit să aibă o fetiţă împreună, dar în luna a opta de sarcină el a bătut-o cu picioarele în burtă până i-a omorât copilul. Apoi, a abandonat-o în spital. "Eram gravidă în luna a opta şi îi mai reproşam uneori că nu voia să muncească să ne putem mobila şi noi casa. M-a bătut cu pumnii şi picioarele în burtă până a venit Salvarea şi m-a luat. A doua zi am născut, prematur, o fetiţă moartă… Aş fi vrut să o cheme Corinuţa, căci la vremea aceea o admiram foarte mult pe Corina Chiriac. M-am întrebat mereu dacă el are suflet, dacă vreodată a dat ceva de pomană copilului lui mort sau dacă i-a aprins vreo lumânare…", a mărturisit prima femeie din viaţa omului de afaceri.Ultima revedere dintre Nina Toader şi Vasile Turcu, consemnată în anul 1999, a fost rememorată de către fosta concubină a dinamovistului, într-un interviu acordat ziarului „Click": "M-a sunat şi m-a chemat la metrou la Armata Poporului (n.r: Lujerului). A venit cu o limuzină neagră şi avea cu el un diplomat plin cu teancuri cu bani, cum numai în filmele americane am mai văzut. Se temea că o să vorbesc despre ceea ce a fost între noi şi că eu o să-l blestem şi o să-i fac farmece. Mi-a spus că vrea să-mi cumpere un apartament de lux, în centrul Bucureştiului, cu condiţia să aibă şi el o cheie, să treacă pe la mine oricând doreşte el, ca să facem sex. M-a pus să jur pe o icoană anumite lucruri, am refuzat şi am plecat", susţine femeia.Femeia are două enigme pe care nu şi le poate explica în ruptul capului: "Că a făcut bani nu mă mir pentru că ştiu cu ce s-a ocupat. Mă mir, în schimb, cum a putut să facă două facultăţi, când el nici măcar nu ştia să vorbească româneşte corect. De asemenea, am citit că Iliescu l-a decorat cu Ordinul Meritul Cultural…Ce cultură poate să aibă acest individ!?", a conchis Nina.„Click" a pus mâna şi pe biletul pornografic pe care i l-a scris Vasile Turcu Ninei în momentul în care aceasta l-a rugat să participe şi el la cheltuielile comune ale apartamentului în care locuiau şi care le fusese repartizat de către ICRAL Colentina.