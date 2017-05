Blonda lui Tuncay, batuta crunt intr-un club. A fost desfigurata. Atentie, imagini cu puternic impact emotional

Sandra, asistenta lui Tuncay Ozturk, fostul sot al Andreei Marin, a trecut prin clipe de groaza intr-un club din Capitala.Tanara a fost agresata sde un barbat in parcarea clubului si a fost desfigurata in bataie. Medicii i-au reconstruit nasul bucată cu bucată. Deşi a fost filmat, iar probele au ajuns la poliţie, agresorul nu a plătit pentru teribila faptă nici acum. Intamplarea a avut loc acum doi ani, iar Sandra a povestit acest episod tragic in cadrul unei emisiuni TV.” a povestit Sandra, în cadrul emisiunii La Măruţă.