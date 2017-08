Bomba anului: Adelina Pestritu are un nou iubit. Este cunoscut in oras ca un taur comunal

Cel care i-a furat inima este un cunoscut baiat de oras, care are o afacere banoasa in Germania. Cei doi se intalnesc de aproape doua luni si sunt foarte indragostiti.Noul iubit al Adelinei Pestritu este cunoscut in oras in special pentru abilitatile sale de Don Juan, el avand si porecla de "Fucky".S-au mutat împreună, iar Fucky face toate treburile casei, mai ceva ca o femeie. Paparazzii l-au surprins inclusiv în timp ce-i plimbă și câinele brunetei.Dar să vă spunem povestea lui Virgil, a.k.a Fucky. Că-i plac femeile nu mai este un secret, de vreme ce s-a ales și cu așa poreclă. Că-i plac tatuajele? Se vede la o poștă: este plin și pe brațe și pe picioare, iar asta cu siguranță a fost un plus în ochii Adelinei, care a făcut și ea o mică obsesie pentru ele în ultima perioadă. Și lui îi plac mașinile, atât de mult încât ar fi ajuns să facă comerț cu ele. La categoria slăbiciuni intră și Bianca Drăgușanu, despre care s-a spus că i-a fost iubită, dar ea nu a confirmat niciodată, explicând că sunt doar prieteni. Rămâne de văzut cât va merge relația Adelinei cu Fucky, de vreme ce acesta este cunsocut în zona mondenă că-i place diversitatea.S-au mutat împreună, iar Fucky face toate treburile casei, mai ceva ca o femeie. Paparazzii l-au surprins inclusiv în timp ce-i plimbă și câinele brunetei.Dar să vă spunem povestea lui Virgil, a.k.a Fucky. Că-i plac femeile nu mai este un secret, de vreme ce s-a ales și cu așa poreclă. Că-i plac tatuajele? Se vede la o poștă: este plin și pe brațe și pe picioare, iar asta cu siguranță a fost un plus în ochii Adelinei, care a făcut și ea o mică obsesie pentru ele în ultima perioadă. Și lui îi plac mașinile, atât de mult încât ar fi ajuns să facă comerț cu ele. La categoria slăbiciuni intră și Bianca Drăgușanu, despre care s-a spus că i-a fost iubită, dar ea nu a confirmat niciodată, explicând că sunt doar prieteni. Rămâne de văzut cât va merge relația Adelinei cu Fucky, de vreme ce acesta este cunsocut în zona mondenă că-i place diversitatea.