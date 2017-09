Bomba momentului: Lidia Buble si Razvan Simion s-au despartit?!

Toate aceste speculatii au pornit dupa ce cuplul Buble-Simion nu se mai afiseaza impreuna, nici nu mai da semne ca ar trai povestea de dragoste perfecta ca pana acum. Mai mult, apropiatii speculeaza o posibila pauza intre cei doi.Razvan Simion si Lidia Buble au avut o relatie extrem de mediatizata avand in vedere ca la momentul infiriparii iubirii lor, matinalul de la Antena 1 era casatorit de 15 ani cu Diana, cu care are si doi copii.Divortul neplacut pare sa fi fost lasat in urma, insa relatia dintre Razvan si Lidia incepe sa scartaie? Vremurile în care Lidia Buble era răsfăţată cu micul dejun la pat chiar de Răzvan Simion par să fie istorie. În ultima perioadă, Lidia postează imagini în care apare singură şi chiar tristă, iar presa mondena citeaza apropiati ai cuplului care spun ca artista petrece atat de mult timp cu surorile ei pentru ca ar fi luat o pauza din relatia cu Razvan.