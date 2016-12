Bomba sfarsitului de an: Ilinca Vandici este insarcinata. El este tatal copilului

Prezentatoarea TV Ilinca Vandici este insarcinata si a tinut totul in mare secret.Vedeta este gravida in luna a doua si este in culmea fericirii., a declarat Ilinca in exclusivitate pentru WOWbiz.roIlinca Vandici are o relatie de mai multe luni cu un tanar afacerist ilfovean, Andrei Neacsu. Realizatoarea TV a avut o relatie cu fotbalistul Catalin Tira, iar inainte de acesta a fost cuplata cu Ciprian Marica, cu care a avut o relatie tumultuoasa.